川普稱中國經濟疲弱 陸外交部：我們有足夠韌勁和巨大潛力

美國總統川普表示，中國經濟疲弱，使北京當局有理由，設法與美國達成貿易協議；對此，中國外交部發言人陸慷今 (7) 日回應，稱中國有足夠韌勁和巨大潛力，他很有信心。

「川習會」後首輪美中貿易談判，週一於北京登場，由於本次為副部長級談判，層級較低，外界預估，難有重大突破；外媒報導則稱，若談判順利，中國國務院副總理劉鶴將於近期訪美，爭取在「貿易戰休兵期」結束前，達成協議。

川普日前宣稱，中國經濟表現不佳，使貿易談判更具誘因，目前美中雙方貿易磋商進展順利。

陸慷週一於記者會中指出，中國有誠意在尊重、平等的基礎上，與美國一同解決經貿摩擦的問題。

陸慷說，「我們從一開始就認為，中美經貿摩擦對雙方和世界經濟都不利。」

至於中國經濟表現，陸慷強調，中國的發展有足夠韌勁和巨大潛力，「我們對中國經濟長期向好的基本面，有堅定信心。」

貿易戰重創美中兩國經濟，沒有任何一方是贏家；由財新數據可得知，中國 12 月 製造業 PMI(採購經理人指數) 為 49.7，不僅未及市場預期 (50.2)，還跌破榮枯線 (50)；而中國官方先前公布的 PMI 指數為 49.4，亦低於榮枯線。

另一方面，就 2018 全年表現來看，美股三大指數，皆創金融危機以來最大跌幅。