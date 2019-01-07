達能Q4營收7956萬元 季增率1倍 虧損盼縮減

達能 (3686) 公佈去年 12 月營收 2026 萬元，月減率 33%，年減率 82.96%，第四季營收 7956 萬元，季增率 1 倍，年減率 76%，全年營收 5.22 億元，年減率 44.92%。達能指出，太陽能市場因中國政府釋出補貼政策可能持續的正面訊息，去年 12 月客戶詢價的頻率提高，時逢年底業者進行庫存控管，致使價格亦難回升，產業鏈上游的業者維持以量制價的選擇性接單策略因應，12 月營收也因此較 11 月下滑。



中國市場因農曆春節及傳統淡季來臨需求偏弱，海外則因區域與季節性因素讓各國的安裝需求不一，業者預期仍將審慎調節產能利用率，延續保守之接單生產策略，因應這一波農曆春節前可能備貨需求，針對目前市況，仍延續力守現金之原則及嚴格的訂單篩選策略，以維持穩健財務狀況，致力於轉型之新事業目標。



達能去年第三季稅後淨損 1.77 億元，每股稅後淨損 0.51 元，累計前三季虧損 7.99 億元，每股稅後虧損 2.29 元，第四季營收規模回溫，虧損可望縮小。