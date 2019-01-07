貝萊德調查：擔憂經濟成長放緩 半數客戶有意減碼股票資產配置

全球最大的資產管理公司貝萊德針對其全球合計擁有 7 兆美元資產的 230 家機構客戶所做的年度調查顯示，由於對全球經濟成長下滑的擔憂加劇，51% 的客戶今年的資產規劃將減少股票的配置。

貝萊德此次的調查中，超過三分之二的受訪者表示打算降低投資風險，此一趨勢在北美尤其明顯。

在實體資產方面，54% 的受訪者有意提高投資比重；私募股權，有 47% 的受訪者有意提高投資比重；房地產和固定收益則各有 40% 和 38% 的受訪者有意加碼。

為了規避風險，在股票投資方面，高達 51% 的受訪者表達減碼意願。

管理規模 600 億美元貝萊德全球資產配置基金的資產組合經理 Russ Koesterich 表示，儘管投資人可能過度擔憂經濟衰退的問題，但其個人認為全球經濟確實正處於放緩中。

Koesterich 認為，黃金是有效的避險資產，考量黃金在整個資產配置中的影響，目前黃金的價值在於其可以在資產組合中充當多元化角色。

全球最大幾個經濟體的疲軟跡象令投資者驚恐不安，與此同時中美貿易戰也引發擔憂，去年全球股市創下金融危機以來最差的年度表現。

此外，英國脫歐和美國政府部分停擺等其他政治不確定性也支撐了市場對黃金的避險需求，致使金價 12 月飆升。