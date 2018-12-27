三大利多加持 金像電明年大轉運 法人估每股獲利挑戰逾2元

通訊用 PCB 板大廠金像電 (2368)2019 年展望樂觀；法人圈傳出，受惠於 400G Switc 用板出貨、HDI 產線虧損縮小，加上下半年 5G 基地台用板訂單到位，明年每股獲利可望挑戰逾 2 元，整體營運績效較 2018 年大躍進。回顧 2018 年第三季的表現，金像電在旺季、網通類用板出貨大增等挹注下，



單季營收 57.41 億元，年增 11.31%，單季毛利率提升到 18.55%，較去年同期毛利率的 8.33%，大增超過 10 個百分點，單季每股淨利 0.47 元，營運明顯好轉，但其實，法人圈也傳出，若單季沒有匯損，金像電今年第三季每股獲利可以達到 0.7 元，表現更好。



合計 2018 年全年，法人圈估算，金像電全年的每股淨利將可以達到 0.5 元到 0.7 元，全年獲利表現至少創近五年來最佳；展望 2019 年，受惠於 HDI 產線效益將有提升，加上網通部分，400G Switch 用板，金像電為全球主要供應商，更是台廠中最早通過認證，最早量產出貨者，加上其他 5G 用板訂單陸續到位，法人圈傳出，金像電明年每股獲利有機會挑戰 2 元，甚至逾 2 元，獲利較今年成長三到四倍。