淘帝-KY受惠中國鼓勵生育 重申長線成長趨勢無虞

中國童裝品牌商淘帝 - KY(2929-TW) 再度獲中國童裝網頒發為「2018 年十大童裝品牌」，淘帝樂觀看待，此次再度獲獎有助帶動更多代理商加入 TOPBI 品牌，淘帝總經理周志鴻強調，對未來整體營運深具信心，短期雖受全球股市影響致股價波動較大，但中長期來看，業績仍持續受惠中國鼓勵生育政策，成長趨勢無虞。

周志鴻指出，淘帝近年積極強化嬰幼童服飾產品線研發設計，且同步跨入電商平台布局，整體效益已反映在營收表現上，去年前 11 月營收 60.97 億元，年增 14.34%，其中，電商營收占比提升至 4.2%。

隨著今年加強電商與實體廣告投放，淘帝預計電商營收占比將進一步提升，成為成長的另一大新動能。

據淘帝 - KY 最新公告資料顯示，淘帝董監事和經營團隊透過投資公司持股將近 2 萬張，持股比率超過 23%，且公司為維護市場信心並留任優秀人才，於 2018 年 11 月 9 日宣布實施庫藏股，並持續進場買進。

「2018 年十大童裝品牌」評選是由中國童裝網、華童鞋網和華嬰服飾網三大嬰童鞋服行業平台通過 2018 年度訪問資料，針對品牌的受訪情況、消費者青睞度、認同度以及品牌自身的資料等多方面進行綜合分析，最終評選得出。