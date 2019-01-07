外資點名新鉅科光學指紋鏡頭打入神盾等供應鏈 今股價跳空鎖漲停

天風證券分析師郭明錤出具最新報告指出，新鉅科 (3630) 已成功打入光學式指紋辨識的手機零組件供應鏈，加上亞馬遜無人商店等應用訂單挹注，今年營收、獲利有望創歷史新高，利多激勵，新鉅科今天股價跳空漲停，以 69.8 元鎖住，掛買張數逾 5500 張。郭明錤預期，今年新鉅科在螢幕光學指紋定焦鏡頭市占率將達 60% 至 80%，主要來自該公司是匯頂 3P 定焦鏡頭獨家供應商、神盾 2P 定焦鏡頭供應商，而上述兩家指紋辨識晶片商今年預料都將大量出貨。



郭明錤指出，新鉅科光學指紋鏡頭出貨量在第一季可望顯著季成長 140%，來到 2500 萬至 3000 萬顆，預估本季營收可達 5.5 億至 6.5 億元，約季增 40%、年增 280%。



新鉅科因智慧型手機產品比重攀升，且良率逐漸攀高，2018 年第三季稅後盈餘為 2970 萬元，順利轉虧為盈，單季每股盈餘為 0.19 元；累計 2018 年前三季稅後虧損 2.89 億元，優於去年同期稅後虧損 3.59 億元，每股淨損為 1.83 元。



目前智慧型手機鏡頭佔新鉅科營收比重已超過 35%，且 1300 萬畫素產品已開始出貨，良率也不斷提升，據了解，新鉅科高階手機鏡頭良率已突破 60%，並逐步攀升中，公司將力拚 2019 年能擺脫虧損，轉虧為盈。