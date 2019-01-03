匯頂、新鉅科無懼螢幕指紋辨識面臨戰國時代

思立微與歐菲光結盟搶進光學螢幕指紋辨識系統，由於思立微的低價策略，市場擔心光學螢幕指紋辨識產品還在起飛期階段就已進入微利時代，同時也將擠壓到其它光學螢幕指紋辨識晶片大廠的市占比重。

不過中國天風國際證券分析師郭明錤週四 (3 日) 出具報告指出，匯頂因具備自有演算法與方案設計優勢；新鉅科則具備光學螢幕指紋定焦鏡頭設計與生產優勢，因此思立微與歐菲光的合作，估無法影響匯頂與新鉅科在該產業的領導地位。

郭明錤報告內容指出，因思立微無法達到 OPPO 品質要求，所以 OPPO 在去年第四季時已將 R17 的光學螢幕指紋辨識訂單轉至匯頂。而已搶下三星 A 系列光學螢幕指紋辨識的思立微想要藉由捨棄 Micro-lens 並改採類似匯頂的相機鏡頭設計 (定焦鏡頭供應商為歐菲光)，以重新回到市場，並將目標客戶鎖定中國品牌。

郭明錤團隊認為，即使思立微想利用變招來增加自身競爭優勢，但思立微無法立即對匯頂與新鉅科的領導地位造成威脅，主要來自兩大因素：

第一，匯頂因採用自行開發演算法，所以比思立微更具備軟硬整合優勢 (思立微演算法來自 Precise Biometrics)。

第二，思立微的光學指紋定焦鏡頭供應商為歐菲光。過去歐菲光的鏡頭多次無法通過匯頂品質驗證，然而新鉅科定焦鏡頭藉由與神盾及匯頂的合作已通過三星和所有中國品牌的驗證，顯示新鉅科的鏡頭在規格與量產上都較歐菲光有明顯優勢。

因此可以看出，匯頂能成為所有中國品牌的第一供應商角色，主要在於：第一，先進者的優勢；第二，軟硬整合優勢、及第三，採用新鉅科的定焦鏡頭。

圖: 東方證券。2017 年匯頂指紋辨識在 android 市場市占率。

圖: 東方證券。2018 上半年匯頂指紋辨識在 android 市場市占率

不過在光學螢幕指紋滲透率快速成長階段時，因需求量快速增加，中國品牌廠商均希望有第二供應商以降低供應風險。因此思立微與歐菲光無法立即影響匯頂與新鉅科在中國市場的領導地位，但在爭奪第二供應商則不落人後，甚至可能會影響後進者神盾與大立光在中國市場的發展。

而神盾是中國市場的後進者 (神盾提供給中國品牌的方案採用大立光的鏡頭)，若提供給三星光學螢幕指紋辨識的良率改善進度不如預期，將導致神盾進入中國市場時程延後，未來在中國市場的發展可能會被思立微影響。