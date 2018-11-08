達能Q3每股淨損0.51元 市況短期不易扭轉

達能 (3686) 公布第三季財報，單季營收為 3800 萬元，稅後淨損 1.77 億元，每股稅後淨損 0.51 元，達能認為，短期間內市場產品價格難以恢復到業者可以大幅度調升產能利用率的水位，本波產業低潮有賴新的政策調整來刺激需求，方可能達到供需平衡。中國於 6 月 1 日宣布，大幅度調降太陽能發電補貼新政即刻實施，歐洲解除對中國的太陽能貿易壁壘政策 (MIP) 的雙重影響，全球太陽能產品需求、價格持續性走跌到非理性水準，供應鏈各環節遂採取出清庫存、調降產能利用率的方式因應，避免現金流出。



達能分析，中國單一市場的太陽能安裝量占全球太陽能安裝量 5 成以上，研調機構預估，今年中國市場新政實施，導致需求縮減，為近年來全球安裝量首次衰退，歐洲解除中國的太陽能貿易壁壘，有助於中長期歐洲市場安裝量的復甦，整體庫存消化完畢前，產品價格短期間內不易回到業者大幅調升產能利用率的水位。



達能累計前三季虧損 7.99 億元，每股稅後虧損 2.29 元，負債比率為 5.8%，流動比率、速動比率則分別為 484% 及 381%，基於穩健財務結構考量，採取最嚴格選擇性接單的策略因應，達到減少現金流出的目的。