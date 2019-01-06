波動性回歸 投資人2019年面臨3大挑戰

波動性又回來了。對於在過去 10 年中享有可預測回報的股票市場投資人而言，這實在讓人震驚。在過去 9 年中，有 7 年標準普爾指數擁有兩位數的回報。2017 年，標準普爾 500 指數回報率更高達 22%。

對於買入並持有年輕勞工而言，他們的退休金帳戶從來不會縮水。

這一切都從現在開始完全不同。

《CNN》報導指出，標準普爾 500 指數在 2018 年下跌 6.2%，這是自經濟大衰退以來最糟糕的表現。

更令人不安的是，股市走勢極不穩定，去年更是重現看到瘋狂的市場波動。在錯以為的反彈後迎來的是超賣的重挫。在去年有 5 個交易日道瓊指數盤中震盪超過 1000 點。過去歷史上這麼大的波動只出現過 8 次，重點在於其中 5 個都發生在去年。

但對股票投資人而言，這只是常態的回歸。波動性的急升一直是華爾街生態的一部分。由下面這張追溯到 1928 年所謂的 30 天移動平均波動率的圖表可以看出，在史上最長的牛市中，更多的波動是自然的。

若以頭條新聞的標準來看，投資人更應該習慣它。2019 年是面臨三大挑戰的一年。

1. 全球經濟的不確定性，尤其是歐洲和中國的經濟，已經讓投資人感到不安。

2. 美國和中國之間的貿易緊張局勢尚未得到解決。

3. 投資人擔心利率。

如果聯準會升息過快，可能會使經濟放緩太多甚至引發經濟衰退。

但美國經濟數據肯定沒有出現衰退的跡象，相反，就業數據依然強勁。

這對遍及每地的投資人而言都意味著重大風險。也就意味著將面臨更多的波動性。