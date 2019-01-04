台股破底 三大法人賣超53億元 台積電成外資提款機

台股今 (4) 日在美股收盤大跌陰影下，加權股價指數跌破前低，終場大跌 109.91 點或 1.16%，收盤指數報 9382.81 點，市場成交值為 1059.84 億元；其中，外資大賣台積電 (2330-TW)2.85 萬張，又成壓垮指數的一大雷區。

台積電受美股大跌、蘋果下修財測，以及 2019 年景氣不佳等利空襲擊，今日股價大跌近 3.5%，終場收 208 元，創 1 年半以來新低價，而若相較去年 8 月 30 日創下的最高價 268 元，台積電的市值在短短 4 個月，蒸發超過 1.5 兆元。

今日集中市場三大法人動向，外資賣超 92.8 億元，投信賣超 8.3 億元，自營商買超 47.3 億元，三大法人合計賣超 53.8 億元，在期貨市場外資期貨多單口數減少 3601 口，未平倉合約口數為 29651 口。

今日外資在集中市場買超較多的個股為群創、嘉聯益、中鋼、台灣高鐵、華航、旺宏、上海商銀、中信金、中石化、華邦電；外資今日集中市場賣超較多的個股為新光金、台積電、聯電、鴻海、仁寶、兆豐金、國巨、國泰金、晶電、南亞科。

今天投信在集中市場買超較多的個股為大成鋼、光寶、智邦、欣興、台達電、長榮航、廣達、華固、台泥、中華電；投信今日集中市場賣超較多的個股為台積電、新光金、鴻海、南茂、開發金、臻鼎、創意、敦泰、台郡、貿聯 - KY。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為新光金、友達、台積電、中信金、彩晶、兆豐金、聯電、佳世達、長榮、台泥、第一金；自營商今日在集中市場賣超較多的個股為華夏、宏碁、華通、訊芯 - KY、世紀鋼、聚陽、彰銀、達運、南電。

證券分析師黃漢成指出，台股今日破底，但是大盤留下影線且量能增加，同時，新台幣匯率走穩，顯示市場的低檔買盤積極，也有有機讓台股在下周上演破底後翻揚的走勢。