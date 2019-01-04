日經：聯電縮小對福建晉華技術援助並裁員

日經報導，聯電 (2303-TW) 將縮小對中國福建晉華的技術支援。相關人士透露，聯電已在 2018 年底時，對支援福建晉華的 300 人規模開發團隊進行人事精簡。約有 140 人被轉移到其他部門，部分員工則是遭到解雇。

該團隊的據點位在台南，相關人士指出「目前團隊幾乎停止運作，已經是事實上的解散」。聯電面對日經記者的提問，表示「內部人事異動無法對外公開」。有關與晉華的合作關係，聯電方面的回答是「目前雙方的合作關係暫時中斷」，迴避正面回答。

晉華是中國的 3 大半導體記憶體專案計畫之一，於 2016 年 2 月由福建省官方企業出資成立。投入 370 億元人民幣，由聯電提供相關技術來生產 DRAM。是中國製造 2025 核心事業的一環。

聯電是全球第 3 大的晶圓代工廠，於 2016 年 5 月開始與福建晉華進行合作。希望藉由雙方的合作來賺取回饋金。

雙方在 2018 年 11 月時遭到美國司法部起訴，指控他們共謀竊取美光 (Micron Technology Inc.)(MU-US) 的商業機密，強調中國一直在竊取美國商業機密，絕不能容許。這個官司也對聯電造成極大影響，未來恐有無法取得美方技術和生產設備的風險。若聯電正式終止與晉華的合作關係，預料也是為了斷尾求生。