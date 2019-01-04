聚陽12月業績漂亮封關 全年營收239.3億元創高

成衣大廠聚陽 (1477) 公告 12 月業績，單月合併營收 22.43 億元，超乎市場預期，較上月大增 38.9%，年增率亦達 20.75%，創同期新高，累計全年合併營收達 239.3 億元，年增率 6.93%，創歷史新高，去年以最高年增幅度封關，表現亮麗。其中，第四季合併營收突破 60 億元，達 61.03 億元，雖季減 20%，但年增率達 16.6%，亦創同期新高。該股週五 (4 日) 收在 180 元價位，上漲 1 元或 0.56%，短線股價 V 轉回升逾 21%。



聚陽今年在「提質增量」策略奏效之下，不但業績開始轉強，獲利增幅更優於營收。去年 EPS 估計可望逾 7 元。今年既有客戶釋單規模擴大，加上運動品牌有新客戶進場，訂單能見度已達第三季，公司預期今年營收獲利持續創高可期，其中獲利增幅可望有雙位數。