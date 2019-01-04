樂觀期待美中貿易談判 油價漲逾1.6%

鉅亨網編譯林信男 綜合外電報導 2019年1月4號17點0分

中國商務部今 (4) 日宣布，將於 1 月 7 日，與美方代表團進行貿易磋商；市場預期，若本次談判取得具體進展，可望改善全球經濟前景，受此消息激勵，週五油價走揚，漲逾 1.6%。

台北時間週五下午 4 點 52 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.61%，至每桶 56.85 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.68%，至每桶 47.88 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

新一輪美中貿易談判，將於 1 月 7 日，在北京登場；對此，美國總統川普抱持樂觀態度，稱雙方磋商進展順利。

美中貿易戰延燒，市場憂心，全球經濟成長，恐因此趨緩，原油需求也將隨之減少。

2018 年，油價重挫，創 2015 年以來最大跌幅，布蘭特原油全年累計下挫近 20%，西德州中級原油則跌約 25%。

三菱日聯金融集團 (MUFG) 認為，對全球經濟成長的擔憂情緒，導致油價承壓。

為提振油價，使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，每日減產 120 萬桶原油。

雖然已有減產共識，但美國、沙烏地阿拉伯與俄羅斯等 3 大產油國，產量仍陸續逼近或創下歷史新高，導致外界對減產協議的成效，抱持疑慮。