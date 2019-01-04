〈楊金龍談話〉關稅和匯率難解決貿易失衡 美國應增儲蓄減少消費

台灣央行總裁楊金龍今 (4) 日在台灣金融研訓院舉辦的研討會中，對於近來美中貿易戰議題指出，關稅和匯率並非解決貿易失衡的萬靈丹，美國經常帳逆差主要是反映其國內儲蓄不足的結構性因素，解決之道在於─美國應該減少消費並增加儲蓄。

楊金龍指出，美國面臨貿易鉅額入超、美元作為核心國際準備貨幣、供應鏈全球分工，以及全球金融整合等結構性問題，藉由單邊的關稅制裁或匯率施壓，無法根本解決經常帳逆差的問題，解決之道應在於其應該減少消費，並增加儲蓄。

楊金龍進一步說明，要改善全球經貿失衡並健全國際金融貨幣體系，長期上宜建立多元國際貨幣體系，短中期則須靠大型經濟體共同吸收全球貿易失衡。

另一方面，由於美元為核心國際準備貨幣，在全球對準備資產需求增加之下，使美國須扮演全球流動性提供者的角色，並維持鉅額經常帳逆差。

因此，許多知名的國際金融經濟學者均曾建議，讓歐元和人民幣扮演更重要的角色，以多元 (multipolar) 國際貨幣體系來分散美元作為國際準備貨幣的重擔。

然而，由於歐元目前仍受歐債危機的後續效應影響，而人民幣則在資本管制措施下，尚未完全自由化，短期間內，多元國際貨幣體系尚難以運作。

楊金龍指出，整體來看，當前美方反制中方的種種作法，似乎又看到 1980 年美國「痛擊日本」的往事，而現今美國面對的中國，與昔日的日本已不相同，中國在美國發動貿易戰後也祭出一連串反制措施，讓美中貿易關係持續緊繃。