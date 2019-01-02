蔡英文：拒絕九二共識也不接受一國兩制 兩岸經貿交流應互惠互利

針對中國國家主席習近平今 (2) 日發表《告臺灣同胞書》40 週年的紀念談話，總統蔡英文回應表示，台灣始終未接受九二共識，也絕不會接受一國兩制，她並提出「四個必須」為兩岸關係能否朝向正面發展，最基本、也最關鍵的基礎。針對兩岸經貿交流應互惠互利，共榮發展，反對北京以「利中」為核心的經濟統戰，將全力推動「壯大臺灣」，鞏固以臺灣為主體、臺灣優先的經濟發展路線。

總統蔡英文談話全文如下：

今天上午，中國國家主席習近平，發表了所謂《告臺灣同胞書》40 週年的紀念談話，提出了探索一國兩制臺灣方案等相關內容，身為中華民國的總統，我要在此說明我們的立場。

首先，我必須要鄭重指出，我們始終未接受「九二共識」，根本原因就是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。今天對岸領導人的談話，證實了我們的疑慮。在這裡，我要重申，臺灣絕不會接受「一國兩制」，絕大多數臺灣民意也堅決反對「一國兩制」，而這也是「臺灣共識」。

其次，我們願意坐下來談，但作為民主國家，凡是涉及兩岸間的政治協商、談判，都必須經過臺灣人民的授權與監督，並且經由兩岸的政府，以政府對政府的模式來進行。在這個原則之下，沒有任何人、任何團體，有權力代表臺灣人民去進行政治協商。

兩岸關係的發展，我在昨天的新年談話，說得很清楚，那就是中國必須正視中華民國臺灣存在的事實，而不是否定臺灣人民共同建立的民主國家體制；第二，必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入臺灣人民的選擇。

第三，必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異，而不是用打壓、威嚇，企圖讓臺灣人屈服；第四，必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談，任何沒有經過人民授權、監督的政治協商，都不能稱做是「民主協商」。這就是臺灣的立場，就是民主的立場。

我們願意在「鞏固民主」及「強化國家安全」基礎上，進行有秩序的、健康的兩岸交流，我也要重申，國內亟需要建立兩岸交流的三道防護網，也就是民生安全、資訊安全及制度化的民主監督機制。

兩岸經貿應該是互惠互利，共榮發展；但我們反對北京以「利中」為核心，以利誘及吸引臺灣技術、資本及人才「走進中國大陸」的經濟統戰。我們將全力推動「壯大臺灣」的各項策略及措施，鞏固以臺灣為主體、臺灣優先的經濟發展路線。

過去兩年來，臺灣善盡區域成員的義務，積極貢獻於兩岸及區域的和平穩定。我們不挑釁，但堅持原則，我們飽受各種打壓，但我們從未放棄對兩岸關係的基本立場與承諾。我要提醒北京當局，大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會也正看著中國能不能有所改變，成為受到信任的夥伴。「四個必須」正是兩岸關係能否朝向正面發展，最基本、也最關鍵的基礎。

所謂的心靈契合，應該是建立在彼此的相互尊重與理解，建立在兩岸政府務實處理有關人民福祉的問題上。例如，眼前十萬火急的豬瘟疫情。施壓國際企業塗改臺灣的名稱，不會帶來心靈契合；買走臺灣的邦交國，也不會帶來心靈契合；軍機、軍艦的繞臺，更不會帶來心靈契合。

最後，我要重申，九合一地方選舉的結果，絕不代表臺灣基層的民意要放棄主權，也不代表在臺灣主體性的問題上做出了退讓。

民主價值是臺灣人民所珍惜的價值與生活方式，我們也呼籲中國，勇敢踏出民主的腳步，也唯有如此，才能真正理解臺灣人的想法與堅持。