偏光板供應緊俏 明基材去年Q4營收34億元 淡季不淡

偏光板供應吃緊，明基材 (8215) 去年第四季淡季不淡，12 月營收 11.27 億元，月增 0.51%，年增 30.65%，單季營收 34.1 億元，與前一季持平，年增率 3 成，全年營收 127.64 億元，年增率 14.66%，回到 2016 年水準。明基材 2016 年第三季結束南科產線後，當年呈現虧損，目前擁有 3 條偏光板產能，2 條幅寬為 1.49 米、1 條幅寬為 2 米，全球市占率逾 5%，去年前三季營收 93.54 億元，稅後淨利 2.38 億元，每股稅後盈餘 0.74 元。



明基材將生產基地集中在桃園、龍潭兩地，透過去瓶頸工程，產能面積已經追上先前 5 條水準，去年營收為 127.64 億元，已經回到 2016 年水準，以其第四季 34 億元營收表現來看，獲利可望持穩前一季水準。



目前偏光板占明基材營收比重達 85%，並布局生技醫療「材料」核心應用，例如傷口護理、敷料、隱形眼鏡等，生技醫療業務成長幅度約 3 成，日前合併聯和醫材之後，非偏光板業務營收比重由去年前三季低於 1 成以下，增加到 15%。