〈鉅亨看世界〉二手拍賣APP正夯

據日本「大家的隱藏資產調查委員會」在 2018 年 11 月 7 日發表的資料 (Nissay 基礎研究所監修，mercari 提供數據)，以日本全國 2536 名 10~60 多歲男女為調查對象所獲得的結果來推測，在全日本一般家庭裡「沉睡」的隱藏性資產約達 37 兆日圓。平均在每個家庭，就存在約 70 萬日圓的隱藏資產。在換算後，平均每位日本國民持有約 28 萬日圓的隱藏資產。

所謂的隱藏資產，指的是家中 1 年以上都沒有使用的物品，在二手市場上的平均交易價格所估算而來。

報告指出，「日本 60 歲以上女性持有最多的隱藏資產」。其資產價值，平均每人持有約 50 萬日圓。因此，日本獨角獸企業 mercari，一家專門經營手機 APP 買賣二手物品的新創公司，也特別針對 50~60 多歲的使用者作了調查。

結果顯示，50~60 多歲的使用者上架最多的商品依序為：

黑膠唱片 美術品 高爾夫球用品 網球用品 古董 / 收藏品

而 50~60 多歲的使用者在二手購物平台上購買最多的物品為：

高爾夫球用品 美術品 機車用配件 寵物用品 窗簾 / 百葉窗

50~60 多歲的男性 / 女性使用者的上架商品成交比率：

50~60 多歲的女性 40.33% 50~60 多歲的男性 36.97%

有 50 歲以上的使用者表示，「由於斷捨離的念頭，將身邊不要的物品上架，沒想到可以賣得好價錢，家中還有許多東西可以上網拍賣，光想就令人開心」。「學生時代想買卻買不起的東西，現在可以在網路上用更便宜的價格入手，終於實現當年的夢想」。「興趣的 DIY 手工木作家具，居然可以在網路上賣掉，興奮的開始著手下一個作品」。「83 歲開始挑戰網拍，目前正沉迷其中」。

有不少日本民眾將高價的和服上架拍賣 (示意圖) (圖片來源：AFP)

在過去的一般印象中，二手拍賣主要以學生為核心客群。現在看來，銀髮族或許會異軍突起後來居上也不一定。

註)「大家的隱藏資產調查委員會」由株式會社 Drill 在 2018 年 9 月創辦。