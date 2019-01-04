金酒推出限量豬年玉璽酒 賣點口感綿密帶甜味

金門酒廠再推出限量生肖玉璽酒，今年的「諸事圓滿」豬年玉璽酒，瓶身金雕圖騰以清朝皇家林圓明園十二生肖的豬首為飾，名為鈺圓福豬，並搭配琉璃和陶瓷，映照出富貴吉祥之氣。「諸事圓滿」豬年玉璽酒為 8 年陳年高粱，限量 6000 套。

自 2015 年起，每年歲末年終之際，金門酒廠都推出限量版生肖玉璽酒，瓶身仿玉璽形象，也帶入玉璽尊貴、榮耀之意，金門酒廠副總董應發表示，雖然市面上的生肖酒頗為常見，但金門酒廠是世界唯一將其與玉璽酒結合，每年推出必旋起一股搶購熱潮，具收藏價值。

金門酒廠推出「諸事圓滿」豬年玉璽酒。（圖：金門酒廠提供）

「諸事圓滿」豬年玉璽酒為 8 年陳年高粱，陳年酒會產生一層金色表層，極為討喜。董應發特別指出，本次豬年玉璽酒帶有果香和烏龍之味，喝起來具甜味，口感棉柔、醇厚。

出演《延禧攻略》玉壺一角而走紅的台灣女星程茉，前一夜特地從北京返台，著一身古裝出席代言。程茉認為「諸事圓滿」豬年玉璽酒是女生也會很喜歡的酒款，綿密順口的口感，與印象中剛烈口感的高粱酒不同，玉璽瓶身氣派華麗，特別適合送給事業合作夥伴。

「諸事圓滿」豬年玉璽酒限量 6000 套，1 月 3 日起公開銷售。2018 年金酒參加舊金山世界烈酒大賽、紐約終極烈酒挑戰賽等國際賽事，成績亮眼。展望 2019 年，董應發表示，金酒仍會秉持「造好酒，賣好酒，長長久久」的精神，努力再創高峰。