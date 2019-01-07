日經指數盤中重回2萬點 全33類股走勢回升

週一 (7 日) 的東京股市開盤後再度站上 2 萬點，日本時間上午 9 點 28 分時來到 20266.22 點，較上個交易日上漲了 704.26 點。也是在 2018 年 12 月 28 日之後，日經指數在盤中重回 2 萬點大關。

日股大漲的主要原因，來自於美國在 1 月 4 日發表的 12 月非農就業報告就業人數增加超乎預期，一掃先前對美國景氣的過度悲觀看法，以及聯準會的立場明顯轉趨鴿派，上週五 (4 日) 美股大漲 700 多點。也因此今天 (7 日) 東京股市一開盤就受到鼓舞，33 項類股全面回升，超過 2000 檔個股的股價上揚。

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東證 1 部有 2034 檔個股上漲，81 檔個股下滑。東證全 33 類股全面攀升。股價上揚幅度最大的類股為，機械、非鐵金屬、海運、電機、鐵鋼等。

美國公布 12 月非農就業報告指出，就業人數新增 31.2 萬人，大幅超過預期的 18.4 萬人。加上聯準會主席鮑爾在 4 日時表示，面對全球股市等不穩定的市場環境，「有必要時會調整縮減資產負債表的腳步」。市場上的解讀是，聯準會將停止升息，這也帶動了亞馬遜及蘋果等高科技股的上揚。在東京股市，東京威力 (8035-JP) 及艾德萬測試 (6857-JP) 被投資人大量買進。

中國人民銀行在 4 日時宣布降準，將於 1 月 15 日及 1 月 25 日分別下調 0.5%。中國的金融政策趨緩，市場也給予良好回應，小松製作所 (6301-JP) 及發那科 (6954-JP) 等中國相關個股上揚。

村田製作所 (6981-JP)、TDK(6762-JP) 等蘋概股也上漲 3% 以上。