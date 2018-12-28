聯發科發展AI告捷 有望打入電視與前裝車用市場

手機晶片大廠聯發科 (2454) 布局 AI 市場逐步邁入收割期，不單推出具備 AI 功能的 P90 晶片獲得小米和 OPPO 等採用，目前也已經把 AI 技術成功導入電視與車用領域，不單明年有望推出 AI 電視晶片，更導入中國大陸電視品牌廠，也有機會進入前裝車廠供應鏈當中。人工智慧 (AI) 其實是種概念，但已經成為電子產業顯學，在終端應用端，目前比較容易被實現在臉部辨識、語音與影像處理功能上，而聯發科在 AI 端，主要是以自家的開發 NeuroPilot 平台為主軸去延續開發。



目前聯發科的 AI 技術已經成功導入高階手機晶片端，如近期問世的曦力 (Helio)P90 晶片已經獲得小米、OPPO 等採用，預計明年第一季底第二季初，搭載 P90 晶片的高階智慧型手機就會上市銷售。



另外，聯發科也提到，正逐步把 AI 技術導入到平板電腦、電視及車用等產品線上，要全面揮軍人工智慧市場。業界傳出，聯發科最快明年就可望推出 AI 電視晶片，並獲得大陸電視品牌大廠採用，至於車電方面，聯發科目前正在開發中，並進入認證階段，有機會打入前裝車廠供應鏈當中。