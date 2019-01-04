日圓昨飆破0.29關卡 台銀出現日圓拋售潮 一天賣回6億日圓

美元持續走弱，避險資金昨 (3) 日大舉轉進日圓，以台銀牌告匯率來看，昨天飆破 0.29 關卡，不僅使哈日族換匯更不划算，台銀更出現日圓拋售潮，昨天和今天民眾賣回銀行 7.5 億日圓，光是昨天一天，民眾就賣回約 6 億日圓，遠高於平常賣回不到 1 億日圓的交易量。

台銀昨天的日圓現鈔賣出價飆到 0.2907 元，創下 2 年來新高，也就是新台幣 1 元只能換到 3.440 日圓現鈔，若與去 (2018) 年 10 月 1 日的低點 0.2713 元相比，兌換新台幣 5 萬元，昨天只能換到 17 萬 1998 日圓，去年 10 月可換到 18 萬 4297 日圓，才短短三個月，就少換約 1 萬 2299 日圓現鈔，一口氣少了一張迪士尼成人票 (7400 日圓) 加上一張兒童票 (4800 日圓) 的價值。

日圓急漲，不但讓換匯荷包縮水，由於日圓昨天飆到 2 年新高，投資人把握久違的高點趁勢獲利了結，台銀就出現日圓拋售潮，散戶光是昨天一天，就賣回銀行約 6 億日圓，但今天日圓回到 0.28 字頭，賣回量也逐步回到軌道，兩天合計約賣回銀行 7.5 億日圓，不只一般散戶民眾拋匯，加上企業戶，兩天下來合計賣回 19 億日圓。

臺灣銀行表示，日圓去年 10 月時都落在 0.26-0.27 區間，民眾大撿便宜，整個 10 月從銀行賣出 100 億日圓，月初前幾天大量賣出；而昨天日圓大漲飆破 0.29 關卡，但只是急漲一天，許多民眾來不及反應，所以昨天雖然賣回銀行約 6 億日圓，但今天已逐步回穩，除非日圓後續持續上漲，預期才會出現連續的賣回。

展望日圓後勢，日圓於昨天突然暴漲，美元兌日圓一度跌破 106，雖然之後漲幅收斂，美元兌日圓拉回至 107-108 之間，但距離 2018 年全年最低點 104.61 已然相差不遠。

元大投信表示，日圓去年年底前一舉突破第 4 季以來的盤整區間，本週三的亞洲時段更一度飆逾 3%。即便隨後漲勢收斂，但鑑於目前市場普遍持悲觀的看法，在避險情緒支持下，預期日圓仍有續漲的可能，美元兌日圓非常有機會挑戰去年最低點 104.61。

元大投信也提醒，目前市場正處於劇烈震盪、急漲急跌的格局，投資人不宜過度追價，以提防大幅拉回的風險。