小米新機一波波 小米Play 12月24日揭面紗

小米今年手機銷售量突破 1 億台大關，不過集團為了落實將事業版圖重心拉回中國的決心，因此持續推出新產品的腳步並未停止。前幾天小米還在為新機 MIX 3 造勢，緊接著小米將於 12 月 24 日發佈小米 Play，並強調這是一款新類別的手機。

圖: 超能網

小米前不久成立中國區業務部，由小米電視業務負責人王川兼任中國區總裁，目的在於強化中國市場，畢竟小米今年的高速成長主要來自海外地區，國內手機銷量實際上是下滑的。因此，不斷推出新產品，是維持小米話題熱度的方針之一。

圖: 最前線。2018Q3 全球主要手機品牌廠智慧型手機出貨年增率

神秘的小米 Play 為何種類型的新機？

小米現在的手機主要賣點就是性價比，高階產品有小米 8、小米 MIX 2S、MIX 3，每種機型在設計上各有特點，但大體上差異不大，小米到底賣的什麼關子？

從小米 Play 的命名來看，華為旗下榮耀今年推出過一款榮耀 Play 手機，採用華為高評價的 GPU Turbo 技術，主打遊戲市場，由此推斷小米 Play 也有可能是一款電競市場導向的遊戲手機。遊戲手機是 2018 年很熱門的新領域，小米之前己透過投資的黑鯊手機切入遊戲手機市場，現在用自家品牌來強攻遊戲手機市場也很合理，這是目前小米產品線還沒有的定位，符合新類別產品的說法。

另外一種可能性則是小米 Play 為小米之前在印度市場發佈的 POCO F1 手機的國內版，這款手機配置跟小米 8 差不多，但採用塑膠機殼，NFC、拍照、雙頻 GPS 等技術均被移除，不過售價也低至約為 1900 多人民幣，性價比很高。

有分析認為小米 Play 就是 Poco F1 的國內版，小米希望用更高性價比的產品來衝擊中國市場，搶奪市占率，畢竟 2000 塊錢搭載驍龍 845 的手機還是有吸引力。但目前這個價位區間的塑膠機殼機種過多，小米若戰略放在此處效益有限，因此小米 Play 還是以遊戲手機為導向的機率較高。