台股盤中─蘋果利空罩頂 指數放量重挫破底 回測9300點支撐

在美股再度重挫衝擊下，亞股續弱，除日股今 (4) 日結束年假補跌重挫逾 3.5%，台股因多檔大型權值股與蘋果股價連動度高，跌幅較陸港韓股重，加權指數盤中跌點一度超過 160 點，失守 10 月創下的前低 9400.69 點重要支撐，跌幅逾 1%，櫃買指數同樣弱勢，跌幅達 1.5%。

加權指數今日以 9427.24 點、下跌 65.18 點開出後，隨即持續向下探低，盤中最低來到 9319.28 點，估計成交量突破 1100 億元，分析師表示，自 12 月下旬以來台股均未突破千億量能，今日盤中見到放量重挫失守前低，整體大盤短線難期待，所幸，陸港股開盤後顯然有撐，有助台股跌幅收斂。

蘋果昨股價重挫近 10%，蘋概供應鏈連袂受到大幅衝擊，可成重挫跌 7%，頎邦跌近半根停板，大立光、台積電、鴻準、華通和美律等跌逾 3%，鴻海、和碩和台郡跌逾 2%。

電金大型權值股顯然也持續受到法人提款，國巨、聯發科跌逾 3%，南亞科、光寶科跌 2% 上下，日月光投控、群創、廣達和遠東新跌 1% 以上；金控業者同樣未能發揮穩盤作用，富邦金、國泰金、開發金、合庫金、台新金、中壽和兆豐金等均遭壓在盤下。

在大立光重挫續跌壓力之下，光學鏡頭廠同步壓回，先進光跌半根停板，新鉅科、聯一光和玉晶光跌 4%，亞光、佳凌和今國光均跌逾 2%。

而隨著特斯拉降價跌破市場眼鏡，電動車相關供應鏈表現低迷，貿聯 - KY 跌逾 4.5%，而電池族群包括美琪瑪、康普和長園科均跌逾 3%。

反觀生技業者因市況被解讀成相對不受景氣影響，部分個股明顯成為資金避風港，基亞漲逾 6%，佰研漲半根停板，泰博、訊聯、大江、晟德、浩鼎和健喬等均穩在盤上。

元大投顧指出，近幾個交易日來自國際金融市場的利空是一波接一波，先是中國經濟數據大幅低於預期，又有蘋果因 iPhone 銷售不佳下調首季財測，使景氣衰退的疑慮加深，外資調節台股，短期的選股重點應放在內資著墨的個股為主，如 5G 網通、生技、運動相關等。