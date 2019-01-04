台股盤前－蘋果自爆+美股遭血洗 台股恐難逃殺機 前低9400點恐難守

國際情勢不穩，本週台股指數表現不佳，昨 (3) 日受蘋果財測利空襲擊，終場跌 61.72 點，跌幅 0.65%，收 9492.42 點。今晨美股四大指數再遭血洗，跌幅沉重 2-6% 不等，台股今天恐難逃殺機。

三大法人昨天同步賣超，外資大賣 88.7 億、投信賣超 7.4 億、自營商買超 33.79 億，合計三大法人賣超 62.42 億元。且且外資淨多單減少 2518 口至 33251 口，外資紅盤日以來賣兩天大幅滅碼，在外資大逃殺下，出現股匯雙殺，新台幣兩天內出現重貶 1.53 角，後續如果美股再跌，外資賣壓可能持續。

蘋果在中國大陸市場的銷售不佳，創下是蘋果 2007 年推出 iPhone 以來第一次發佈財測預警，蘋果股價盤後跌勢沈重，台廠蘋概股昨天也全數慘跌。台積電大跌近 2%，大立光與鴻海走勢也很弱，整體電子股同受蘋概股拖累，只有 5G 概念股有基本面護持，相對抗跌。

昨天蘋概三王加上鴻準、美律、嘉聯益、穩懋、全新、可成、和碩、緯創、臻鼎、TPK、瑞儀、台郡等 15 檔蘋概股全倒，總計昨天市值蒸發 1473 億元。

而美股部分，蘋果今晨狂瀉 10%，加上最新製造業數據不佳，拖累每股四大指數重挫，美股道瓊指數下跌 660.02 點，或 2.83%，收 22686.22 點。S&P 500 指數下跌 62.14 點，或 2.48%，收 2447.89 點。那斯達克指數下跌 202.43 點，或 3.04%，收 6463.50 點。費城半導體指數下跌 69.27 點，或 5.94 %，收 1096.03 點。

今天觀盤重點，台灣企業的美國存託憑證（ADR）今晨也跟進美股全面下跌，其中，台積電 ADR 大跌 5.9%，相較於台積電現貨折價 1.4%。

台積電 3 奈米投資計畫繼通過環評審查，也解決關鍵用水供應，意謂台積電在南科晶圓 18 廠的第四到六期新廠興建，可望在今年動工，並如期在 2022 年量產，成為全球第一家提供 3 奈米晶圓代工服務的業者，全力衝刺生產人工智慧（AI）晶片，為全球半導體產業寫下新紀元。台積電雖然擁有此利多，但是在國際盤動盪，加上台積電 ADR 重挫影響下，今天台積電是否還有力反應利多，值得留意。

大同三個月內第三度賣地，昨日代子公司尚志資產公告處分不動產，將標售兩處資產，據了解，兩大塊土地都在精華區，加上建物，市價超過百億元。大同不斷賣地，須關注對大同股價將有何影響。

整體來說，外資昨天大賣 88.77 億元，指數未能守住 9500 點，美股表現不佳增加市場邁入熊市疑慮，加上日韓股市目前開盤大跌，台股前低 9400 點預期難守。

