光寶科智慧路燈東南亞首度落地 AIoT新應用亮相2019 CES

光寶科技 (2301) 看準城市建設面臨民眾有感、預算有限、人力短缺等挑戰，今年成功推動智慧路燈結合 AI，在東南亞首度落地，在 1 月 8 日展開的 2019 年美國消費性電子展（CES），以「智慧移動：互聯革命」主題參展，打造占地逾 60 坪的「城市移動」、「車電應用」及「智慧物聯」三大主題展區，規模更逾 2018，智慧路燈 AI 交通管理方案是「城市移動」專區主軸。不論是凌晨 12 點或早上 8 點，在東南亞國家街頭，交通流量均屬高峰，違規事件更層出不窮，許多東南亞國家為紓解城市堵車問題，實施高乘載、公車專用車道等分流措施多時卻不見成效，民營公車為搶載乘客，時常違停攔客，險象環生。



光寶科智能生活與應用事業群的光林照明事業部總經理葉耀中表示，公司今年成功推動智慧路燈結合 AI，在東南亞首度落地，AI 智慧路燈解決方案不只搭建路燈、監視攝影機，進一步攜手當地通訊、平台系統業者，提供政府交通管理服務，統計出違規事件高峰時段、特別容易發生事故路口，加強派駐警力，同時改善人為辨識的錯誤率。



隨高齡化社會來臨，光寶科技今年也在 CES 現場演示能辨別行動不便老人的號誌燈，藉由更精確的感測技術，識別行動不便的用路人，毋須額外措施，號誌燈將自動延長通行秒數。路燈上的附加應用，其中的關鍵還包括智能監控攝影機，對此，智能監控系統事業部總經理許文獻指出，光寶的監控網路攝影機具有業界最佳 Wi-Fi 連線品質、RF Spectrum（無線向量頻譜）全方位無死角雙優勢，同時，硬軟結合，搭配內部發展的 3A 演算法，包括 Auto Focus（自動對焦）、Auto Exposure（自動曝光）與 Auto White Balance（自動白平衡），除了室內機種，室外機種更不受戶外天氣變化干擾，均能穩定提供高水準攝像品質，更在美國智慧家居市場搶占一席之地。



不只將智慧路燈輸出海外，光寶科今年更透過產學合作，與清華大學攜手，為清大量身打造一套園區路燈聯網系統，並已正式啟用。智慧物聯觸角也涵蓋居家安全管理，為歐美、日本全球品牌客戶提供完整解決方案，鎖定能源管理、居家監測與追蹤裝置領域，以居家監測為例，若家中有幼童或長者，藉由感測器偵測及 LPWAN 技術傳輸，就能讓家人及時緊急應變，進一步發展成遠距醫療應用方案。