光寶科在高雄啟動產學合作 成高雄營運中心生力軍

光寶科 (2301-TW) 今 (21) 日與高雄高級工業學校、國立高雄科技大學共同舉行產學合作計畫簽約儀式，啟動「汽車電子業前瞻人才計畫」，學生將在畢業前一年於光寶科參與 2 階段實習任務，並在畢業後優先加入光寶科，成為光寶高雄營運中心的生力軍，該營運中心正進行一期工程中，預計明年中落成投產。

光寶科說明，「汽車電子業前瞻人才」計畫內容為在高雄高工遴選 40 位表現優異、適才適性的學生，直升高雄科技大學機械與自動化工程系就讀，高三、大四階段，分別在光寶科參與 2 階段實習服務，且在畢業後將優先成為光寶汽車電子事業部正式員工，直接進入光寶。

光寶科表示，集團每年均開放暑期實習、海外實習、學期中實習與產學合作等逾百位實習名額，很高興這次能藉由教育部所推動的產學合作計劃，與高雄高工、高雄科大合作打造理論與實務的培育平台，針對汽車電子業培育公司未來骨幹，將來也會與更多國際化專業人才，共同成為光寶高雄營運中心的生力軍。

光寶汽車電子事業部以車輛先進照明方案、視覺安全應用與馬達電控系統為主要產品線，為全球汽車大廠在高精度光學 LED 車燈模組、智能車用感測模組及新能源車身控制模組的重要供應商，營運穩健成長。

目前光寶高雄營運中心正進行一期工程中，興建汽車電子事業廠房設備為核心項目之一，未來將擴大 LED 車燈模組、影像感測模組與車用馬達控制等產能，預計明年中落成開始投產。