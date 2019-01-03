貴金屬盤後─股市下跌 黃金收高2.80美元 創6月以來最高收盤

黃金期貨週三上漲至 6 月以來高點。亞洲股市下跌，美國股市震盪，引發了對避險資產的胃口。

分析師說，美國股市依舊不穩，黃金的避險買盤因而增加。黃金已接近 1300 美元壓力，若突破，將引進更多買盤。

2 月黃金上漲 2.80 美元，或 0.2%，收於每盎司 1284.10 美元，創 6 月中以來最高收盤水準。

3 月白銀上漲 0.7% 至每盎司 15.649 美元。

週二為新年假日，大多市場均休市。

分析師說，中國經濟數據疲弱，全球股市以利空反應。亞洲股市週三下跌，黃金期貨收盤時，美國股市走高，但早場則大幅下跌。

中國 12 月製造業採購經理指數下降至 49.7，為自 2017 年 5 月以來，首度低於 50，該數據低於 50 代表緊縮。

經濟數據不佳，助使黃金價格上漲，對經濟感到擔憂，削減了風險性資產的胃口。

分析師說，2018 年的政治與經濟不確定性將會持續且惡化，當有助支撑黃金。

自 2015 年底以來，聯準會 (Fed) 已九度升息，預期未來升息速度將減緩，對黃金亦屬利多。

其他金屬交易方面，3 月銅下跌 0.3% 至每磅 2.623 美元。4 月白金上漲 0.4% 至每盎司 804 美元，3 月鈀金上漲 0.1% 至每盎司 1198.80 美元。