建置路科最大屋頂太陽能光電系統 東台啟動綠能元年

工具機大廠東台精機 (4526) 在路竹總部、二廠、湖內廠的屋頂，由永鑫能源建置太陽能光電系統，共裝置 2 萬 2148 片的太陽能光電板，2019 年正式啟動，成為高雄路竹科學園區太陽能裝置容量最大的屋頂太陽能電廠。東台指出，太陽能光電系統共裝置 2 萬 2148 片的太陽能光電板，一年發電量逾 959 萬度，年減碳量高達 499 萬 6393 公斤，等同 12.84 座大安森林公園的減碳效能，高雄市位於熱帶地區，平均一年日照時間約有 2100-2300 小時，環境相當適合太陽能發電，2018 年 12 月底驗收通過後 2019 年啟動，成為高雄路竹科學園區太陽能裝置容量最大的屋頂太陽能電廠。



東台精機發言人嚴璐表示，除太陽能發電之硬體設備，東台亦在 2018 年底取得 ISO 50001 能源管理系統 (EnMS) 國際標準之證書，ISO 50001 可協助企業更有系統化的提高能源使用效率，降低耗能成本，借此強化營運能力，亦能改善環境，善盡企業社會責任。隨著地球暖化議題的高升，東台呼應聯合國 SDGs 的第 13 項氣候行動，軟硬兼施，從企業內、外進行能源管理系統與設備的升級，正式啟動東台的綠能元年。