東台前11月營收突破百億元大關 積極開發印度及越南市場

東台 (4526) 今年前 11 月營收正式突破百億元大關，展望明年，東台指出，預期航太應用成長動能可期，機車應用看好東南亞市場，未來持續拓展美洲市場，中國大陸市場持穩，也會開發印度和越南市場，預估明年業績先看與今年持平。東台 11 月合併營收為 9.1 億元，月減 20.68%，年增 0.96%。累計前 11 月合併營收為 104.08 億元，年增 19.25%，營收正式突破百億元大關。



集團整體而言，工具機營收占 82%，電子設備部門營收占比 18%。在產品應用面之表現，汽機車產業約占營收 46.9%；電子業約占 14.7%；航太業約占 4.4%。



市場面表現，前 11 月以台灣、大陸為主要市場，約占 64%，亞洲其他地區則約 15%，至於歐美地區則占 21%。市場拓銷方面，持續深耕東南亞市場。



東台於 12 月 5 至 8 日的印尼展，展出由立式加工中心機 VP-8 與 CNC 車床 TCS-2000 所組成的智慧生產線，整合自動搬運、工件識別、加工、雷射打標等功能，提供客戶整合性的自動化解決方案。



產學合作上，東台持續推動積層製造，繼「金屬粉床式雷射積層製造設備」AMP-160 獲台灣精品金質獎後，11 月與國立高雄科技大學創設「3D 智造聯合實驗室」於 27 日由東台精機董事長嚴瑞雄、電機資訊學院院長曾建誠、育成中心主任姚武松等人揭碑開幕，透過東台與學界的合作，將進一步深耕積層製造領域，加速產業升級。