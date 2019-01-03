〈蘋果下修財測〉價格不親民 難以打進新興市場 供應商展望趨保守

蘋果下修上季財測，其中提到大中華、及新興市場銷售不佳，對此業者認為，除美中貿易戰導致中國買氣轉弱外，不親民的價格，也難以打進貧富差距大的新興市場，蘋果供應鏈之一的廠商就坦言，原先看好 iPhone XR 可延長換機潮，帶動今年上半年營運，目前展望也已較為保守。

蘋果認為，美中貿易戰壟罩下，中國經濟成長受影響，整體成長幅度自去年下半年起放緩，也影響到消費者，業者也認為，美中對立的政治因素，也是大中華區銷售不佳的原因之一。

此外，新興市場銷售不振也是蘋果 (AAPL-US) 下修財測原因之一，雖然蘋果認為，雖有預計經濟發展會因貿易戰而走弱，但實際影響程度大於預期。

不過市場認為，主因還是蘋果定位在高階智慧手機，售價較不親民，雖然公司也比往年積極推動降價促銷等活動，但在貧富差距、比例差異極大的新興市場國家，還是無法創造銷量。

業者指出，雖然有預期新款 iPhone 銷售動能趨緩，但衰退幅度提前一季，從去年 11-12 月就陸續顯現，速度「快的超乎預期」，目前看來態勢將延續下去。

該業者原先看好較晚推出的 iPhone XR 可以帶動換機潮時間拉長，推升去年第 4 季以及今年上半年的營運表現，但目前來看，去年第 4 季營運恐趨緩，公司對今年上半年的展望也趨於謹慎。