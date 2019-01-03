2019，苦日子真的要來了？！

文／楊瑪利

最近一個月來，國內外各大經濟與投資機構紛紛發布 2019 年預測。《遠見》記者參加了超過 15 場相關論壇，結論幾乎一致：若沒有奇蹟出現，2019 年將是走向衰退之年。

本期是開年第一期，面對這特別艱困的一年，《遠見》特別綜合各家觀點，希望提供讀者對新一年的正確認知與行動建議。

各界大致認為，自從 2008 年全球金融危機後，由美國在 2009 年帶頭復甦，至今十年，景氣正處於繁榮的最終期，即將搭上「景氣末班車」。有專家形容，「景氣派對已經要結束了」。

預測指出，全球將進入「新常態 2.0」，處於「中低成長＋中低利率＋中低通膨」的「三中低時代」。從 IMF、OECD、EIU、到台灣中研院、中經院、台經院等，全部下調明年的各國景氣預測。

例如鴻海集團近來實施緊縮政策，盛傳內部備忘錄指出，目前的環境連賺 1 元都很辛苦，一定要節流。鴻海 2019 年預計要節省 200 億人民幣（約 900 億台幣），非技術性間接人員，以 2018 年 10 月 31 日為基準日，至少還要裁減 10％。

台積電最被看好、鴻海最被看壞

到底明年整體態勢會如何？本期從龐雜的國內外資料與眾多採訪中，整理出 2019 年關鍵預測、擬出十大關鍵代表字、熱門產業、熱門企業，並發放問卷給台灣投信投顧與證券業者，詢問他們如何看待明年景氣與投資建議。

在 41 家機構回函中發現，台積電是 2019 年最被推薦的個股第一名；至於推廣智慧綠能成功的台達，與力圖轉型的大立光，則並列第二。但鴻海卻成為最被看壞的個股第一名。

本期也整理 2019 年大事記，發現許多華人社會的大事，都剛好將滿十週年循環。高雄美麗島事件 40 周年（1979）、北京六四天安門事件 30 周年（1989）、台灣九二一大地震 20 周年（1999）、台灣八八風災（2009）。到底該怎麼解讀新的一年，該如何因應？本期有全面解析。

一年一度的《遠見雜誌》民心動向大調查。由「遠見研究調查」於 2018 年九合一大選後進行，反映了大選後最新的民意。結果顯示，人民走向更務實、希望擺脫藍綠惡鬥。

有 37.8％民眾支持無黨籍參選 2020 總統；在 18～29 歲年輕人心中，更是白色力量崛起，高達 66.1％支持無黨籍參選總統。至於蔡英文總統上台後，儘管兩岸政府零互動，但有 53.7％的民眾贊成九二共識；更有逾八成以上的民眾，同意中華民國的國號與青天白日滿地紅的國旗。

遠見．天下文化事業群創辦人高希均將調查結果交叉分析後發現，台灣 18～29 歲的年輕人已是「務實新世代」。他們勇敢面對挑戰，擺脫族群操作，樂觀看待自己的未來。為什麼？

最後跟讀者分享最新增加的兩個專欄。今年 48 歲的衛哲是大陸知名企業領袖。大學畢業後，從證券公司祕書做起，36 歲當上阿里巴巴 CEO。2011 年創辦嘉御基金，專注互聯網與電子商務等投資，特開闢「CEO 領導學」專欄。

而曾在高盛、瑞士信貸、花旗環球和巴克萊等服務過的知名外資分析師楊應超，也應邀開闢「應為當為」專欄，將鎖定如何財務自由為主題，這是老化社會下現代人的一堂必修課。

來源：《遠見雜誌》 2019 年 1 月

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