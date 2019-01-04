覺青受挫 「台獨吉娃娃」出籠

【文 / 呂婉君】

台灣九合一選舉大局落定，「看頭」反而比選前更多。除了民進黨慘敗，引發一連串民進黨逼宮、卡位的政治宮廷劇以外，更吸睛的，是事前被認為政治性極高的「東奧正名」公投，結果不如預期，有 577 萬人反對以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及 2020 年東京奧運。而 PTT 屢次熱烈討論「東奧正名」，因為熱烈討論，也衍生了「台獨吉娃娃」的新鮮名詞。

公投前，多數人認為「東奧正名」公投一定可以通過。因為在國際賽事中，台灣運動員不能用「台灣」名義出賽，僅能用「中華台北」，一直被認為是台灣體育迷心中無法言喻的「痛」。國歌不能唱、國旗不能揮舞，滿腔運動與國族熱情無法適當發洩，故有此議論。對那些想以台灣為名獨立建國又大喊「台灣加油」的運動迷來說，東奧正名可能會是多數台灣人心裏的「最大公約數」。因此在公投前，獨派陣營勢在必得。

然令人玩味的是，選前 5 場公投意見發表會皆無人擔任反方代表的東奧正名公投，走進匿名的圈選處，竟然出現了 577 萬票反對票，比同意以台灣為名的 476 萬票，還多了百萬票，結果是東奧正名被否決，中華台北繼續留校察看。

公投結果出爐後，PTT 一片哀號，「覺醒青年」（俗稱覺青）心碎崩潰，他們認為，既然多數人不同意台灣，那便自稱「中國台北」，不斷地以中國台灣、中國台中、中國高雄等字眼，瘋狂洗版。數日後，開始有民眾發文：《覺醒青年鬧夠了沒？》，引起龐大回響，批評這群比覺醒青年更瘋狂的台獨分子為「台獨吉娃娃」。

覺青的誕生

PTT 是台灣中青生代（約 20 歲至 40 歲）最具代表性的論壇。2014 年太陽花學運風起雲湧時，PTT 更是民眾傳遞消息、互通有無的重要論壇。當時在立法院裏抗爭的學生藉著 PTT，能夠即時地將場內的消息帶到場外，讓越來越多聲援學生的人群集結立法院外。最後，佔領立法院運動被定調為太陽花學運，PTT 也稱呼那群反對黑箱通過《海峽兩岸服務貿易協議》的學生為「覺醒青年」。

覺醒青年，原先是意指在社會傾中主流下，膽敢站出來對抗馬政府，無懼警力衝進立法院的英勇青年。他們在 2016 年高舉「國民黨不倒，台灣不會好」旗幟，努力宣傳選票集中投民進黨，成功將蔡英文拱上總統寶座，成為台灣第一位女總統，為台灣政治寫下新歷史。然而 2016 年總統大選一役後，台灣的發展卻並非如覺醒青年預想的「新氣象」。

「萬眾期待」的民進黨上台後，開始了一連串的「改革」。除了推動《不當黨產處理條例》追殺國民黨外，民進黨「超乎期待」大砍法定七天假，「修惡一例一休」，華麗地從疼惜勞工轉身成照顧資方的「資進黨」。當初支持民進黨的「覺醒青年」一詞，也因為民進黨政策與價值反覆而就此崩毀。失去信仰的覺醒青年，從此被 PTT 嘲諷為只會「為反而反」的負面詞。

進化版覺青：台獨吉娃娃

東奧正名公投失敗後，由於無法接受多數人皆不同意以台灣之名出賽，覺醒青年不斷自稱中國台北，讓 PTT 又出現另一股厭煩覺醒青年的反撲力量，反撲力量「正名」亂版的人比覺醒青年更覺青、更台獨，並就吉娃娃神經質、愛吠、戰力弱的特性，描繪這群「堅決台獨」卻「無所事事」的激進台獨分子為覺醒青年進化版的「台獨吉娃娃」。

首先，是吉娃娃的神經質。吉娃娃不像黃金獵犬性情溫和，容易因為外在的聲響引發神經質一面。支持台獨的人，只要看到有台灣人向陸方伸出橄欖枝，立刻神經發作，質疑其「賣台」。例如台北市長柯文哲說句「兩岸一家親」，就被認為是附和中國大陸對台統戰的語言，招致各方批判，連太陽花領導人林飛帆都就此事投書批評柯文哲此言像是「過去的國民黨投胎轉世」，將會讓台北成為北京滲透台灣政治的開端。

再來，除了神經質以外，吉娃娃也很愛吠。信仰「台獨」的人自認是台灣主權的守護者，為了台灣，要對任何沾了陸方色彩的人「擴大檢查」。台灣開放陸資，就說大陸要用資金統戰台灣。台灣開放陸生入學，就說對方是職業學生。因為信念比較深，所以台獨吉娃娃常在 PTT 討論串裏大鳴大放。他們越在網路大聲疾呼「台獨」時，就越讓支持兩岸和平的人噤語，形成了「沉默螺旋」，因此 PTT 也逐漸從原來兼容並蓄的民間論壇，變成台獨吉娃娃的奔馳場。

最後，是讓狼犬變成吉娃娃的最重要一點——戰力弱。台獨派可以是台獨獒犬，也可以是台獨狼犬，但是為何民意最後送它一個吉娃娃之名？獨自走在黑夜裏，不斷有看不見的怒犬號叫，實在令人膽寒，然而一旦大燈亮起，發現原來想像中的大狗，只不過是一隻虛張聲勢的吉娃娃，又令人發噱。於是，有人以「思想的巨人，行動的侏儒」為台獨吉娃娃做出最佳註解。

台獨吉娃娃雖能在網路上綱舉目張、振筆疾書、批評火力十足，但在台灣遭遇中共打擊、台中東亞青年運動會遭取消時又愛莫能助，提不出好方案，實際建設性近於零。又如太陽花運動拒絕了馬英九版本的《海峽兩岸服務貿易協議》，成功讓服貿退回立法院，卻也讓該協定擱置至今。而當時力推服貿的馬英九則痛批：「他們自以為是愛台灣，但害死台灣了。」

賴清德自從接下行政院長一職後就以「務實台獨工作者」自居。柯文哲回應林飛帆對兩岸一家親的批評時，也特別強調自己是以「務實」的態度處理該面對的問題。有人自稱「務實」，就代表有人趨向「瘋狂」。很顯然，瘋狂的是不顧國際現實，硬是要讓體育挾帶上台獨「糖衣」，想強渡關山的台獨吉娃娃。公投前志得意滿的台獨派，原以為可以搶一個獨的「名」，沒想到被全台 577 萬人以 52.3% 過半數否決，讓台獨從驍勇善戰的「狼犬」被打回原形，變成只是吠而無力的「吉娃娃」。就結果來看，可看出多數台灣人還是秉持「務實」的想法。

畢竟在中國崛起下，PTT 不只政治版出現中國大陸，生活話題裏也總是充斥著中國大陸。青年在赴陸工作版上討論上海工作，網路購物版教人如何淘寶集運，大陸影劇版裏討論愛奇藝最新陸劇上映。PTT 一手教人買淘寶，又一手「拒陸、懼陸」，不免讓人精神錯亂。從 PTT 流行的台獨吉娃娃一詞，反映出台灣已經有人厭倦了「逢陸必反」卻毫無建樹的台獨招式。現今兩岸經貿緊密，台獨派若還將中國大陸當作敵人，還須想出合適的新論述，否則，無論在台灣還是中國大陸，終將被當成吉娃娃看待。

來源：《多維 TW》月刊 038 期

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