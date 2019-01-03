搶攻尾牙、辦年貨商機 富邦媒家電買氣看增四成

年終尾牙採購、年貨置辦兩大商機，富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網看好「家電限定精品化」、「話題潮流商品」、「簡約輕巧外型」為 2018 年家電的熱銷關鍵，即日起推出《家電尾牙祭》，看準尾牙採購需求、年貨置辦商機，momo 預估將帶動家電買氣成長約 4 成。富邦媒去年前三季平均消費者購買次數與平均訂單金額皆較去年同期成長，其中，3C 家電類銷售成長最為快速，年增率達 49.8%，在去年第三季 3C 家電營收占比達 38.6%。



momo 購物網今日同時也公布《2018 十大家電風雲榜》，大同電鍋換上蒂芬妮藍限定新裝，勇奪 2018 家電熱銷冠軍，創造年度熱銷近 8000 台佳績；隨著 DIY 風潮興起，熱銷第二名 Electrolux 抬頭式攪拌機在雙 11 優惠大檔加持下，單月即熱銷破千台；今年最具話題的夯品 Nintendo Switch 則奪下第三名；另外如雙門小冰箱、窄版直立洗衣機、限量色款吹風機等商品亦榜上有名。