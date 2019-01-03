台睿取得科技事業意見書 入手上櫃門票

台睿生技 (6580-TW) 年初傳捷報，獲經濟部工業局的「科技事業及產品或技術開發成功且具市場性」意見書，也等於是順利得到申請上櫃的門票，同時也在美國及台灣啟動 CVM-1118 的兩項癌症二期臨床試驗。

政府為鼓勵及扶植營運績效佳、有成長性的公司，特別設立科技事業意見書，協助生技與製藥等相關業者，以「科技事業」申請股票上櫃，公司須通過經濟部審查，確認營運體質健康無虞後就能申請上櫃，台睿表示，對於生技新藥公司能取得科技事業意見書，也代表營運受到肯定。

此外，台睿小分子抗癌藥物 CVM-1118，去年底也正式於台灣及美國啟動二期多中心臨床試驗，CVM-1118 是具「多重標靶」與抑制癌細胞類管道形成作用的口服抗癌藥藥物，完成一期臨床試驗後，接下來也將於美國與台灣針對肝癌及神經內分泌腫瘤分別展開第二期臨床試驗，台睿指出，目前晚期肝癌與神經內分泌腫瘤的標靶藥物都有限，希望能先在這兩種疾病上深耕，未來再推動其他適應症應用。

在市場佈局方面，台睿於美國馬里蘭州與中國昆山皆設立子公司，除將在大陸建構產品生產並擴大市場外，也將於美國推動抗體藥物開發，而台睿的敗血症併用治療藥物 Rexis 也趕在去年底正式上市銷售，也將在今年挹注營收。