市場需求弱 晶技前11月獲利跌3成 每股稅前賺2.25元

受手機市場需求不振影響，石英元件廠晶技 (3042-TW) 11 月營收僅 7.31 億元，月減 3.62%，年減 6.86%，晶技今 (14) 日公布 11 月自結稅前盈餘 7967 萬元，也呈現月減、年減走勢，單月每股稅前盈餘 0.26 元，累計前 11 月稅前盈餘為 6.98 億元，年減 3 成，每股稅前盈餘為 2.25 元。

晶技自結 11 月稅前盈餘 7967 萬元，月減 17.6%，年減 12.3%，累計前 11 月稅前盈餘為 6.98 億元，年減 30.4%，每股稅前盈餘 2.25 元。

晶技 11 月營收較 10 月下滑，也較去年同月也呈現衰退；主要在手機應用新市場需求不振，而晶技目前致力開發小型化石英元件產品，以因應市場需求板塊的移動。法人依晶技目前出貨能見度評估，晶技今年第 4 季營收將略低於第 3 季的 22.67 億元水準，全年營收約 83 億元，但仍較去年同期 87.82 億元衰退。

晶技最新財報，今年第 3 季稅後純益為 2.42 億元，季增 1.09 倍，年增 6.4%，每股純益 0.78 元，累計前 3 季稅後純益為 4.41 億元，年減 38.39%，每股純益達 1.43 元。