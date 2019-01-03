新債王談蘋果「爆雷」：這就是熊市

「新債王」再次向市場發出警告：美股真的已經進入熊市了。

據 CNBC 報導，雙線資本 CEO，有著「新債王」之稱的 Jeffrey Gundlach 在周三蘋果公司預警第一季業績後點評稱，這一現象「正是在熊市中會發生的事情」。

本周三，蘋果公司於美股盤後意外發布致投資者信，並在信中表示將下調 2019 年第一財季的營收指引和毛利率預期至 840 億美元，大幅低於市場預期。此前，公司對營收的預期為 890-930 億美元，而根據 FactSet 的一致預期，華爾街預計公司該財季營收為 913 億美元。消息公開後，蘋果公司股價由漲轉跌，跌幅達 8%。

蘋果公司將業績預期下滑大部分歸咎於公司在新興市場的業務疲軟超出公司的預期。

信件稱，蘋果公司錯誤低估了一些核心新興市場經濟放緩的程度，特別是大中華區對 iPhone 手機需求的放緩，這與其他新興市場的冷淡一道構成了公司手機類產品銷售收入年增率下滑的原因。此外，在一些發達國家，手機升級換代熱情也不如預期中強勁。

除此之外，蘋果公司還在信件中提到，由於新款手機出貨時間與之前年度不同，營收的年度比較可能頗為困難，美元走強帶來的匯兌損失也是下調預期的一個造成因素。

Gundlach 曾數次預警熊市來臨

這並不是 Gundlach 第一次向市場發出「熊市警告」。早在 12 月中旬，Gundlach 就曾在 CNBC 的採訪中提醒市場稱，股市還將繼續下跌，標普 500 指數將在當月晚些時候跌至年內新低，投資者正處於美國熊市周期的「第一下行階段」。

更早些時候，Gundlach 也曾在公司的網路直播中提到，美國股市肯定會以超出世界其他地區的速度崩潰，並跌破 2018 年 2 月的歷史低點，甚至更低。在 Gundlach 看來，聯準會在政府赤字比例上升的同時縮表是股市崩潰的原因之一。

事實證明，Gundlach 此前的預測是正確的，美股的下跌趨勢一直延續到了 2019 年，儘管中途出現了幾次回暖，但標普 500 指數仍然較年內高點下滑了 15%。

受蘋果公司的負面消息影響，市場預計，周四美股可能會在昨日的「開門黑」之後再一次低開。