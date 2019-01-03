〈蘋果下修財測〉巴菲特一夜間損失28億美元 波克夏控股財富縮水

美股週四 (3 日) 一開盤，巴菲特的財富可能就要縮水一些了。

由於蘋果公司 (AAPL-US) 週三 (2 日) 盤後交易下跌超過 7%，巴菲特的波克夏控股 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) 可望將因此損去約 28 億美元資金。

根據 FactSet 數據，波克夏擁有 2 億 5250 億股蘋果股票，該股票在週三收盤時的交易價格為每股 157.92 美元。當市場收盤時，巴菲特的持股價值為 398.7 億美元。

蘋果 CEO 庫克 (Tim Cook) 在週三收盤後給投資人的信中調降其第 1 季展望，原因有很多，包括中國經濟疲軟和低於預期的 iPhone 營收，股價盤後交易期間急墜。

在消息披露後，股價下跌約 7% 或約每股 10 美元。截至美東時間晚上 8 時股票交易價格為 146 美元。

這個跌幅使波克夏的持股市值降至 371 億美元，很可能在一夜之間損失 27.7 億美元。

在 2018 年的第 1 季，巴菲特的波克夏控股又買進 7500 萬股蘋果股票，加入波克夏在 2017 年底已擁有的 1.653 億股股票。當時巴菲特告訴《CNBC》他非常喜歡蘋果，並表示「我們買它們的股票並一直持有」。

他當時說，「我們大約收購了蘋果約 5% 的股份。我很樂意擁有 100% 的股份。我們非常欣賞他們的營運哲學，也很喜歡其管理層和他們的思考方式。」

儘管對科技股普遍沒有好感，巴菲特在 2017 年 2 月首次宣布波克夏買進蘋果股票。去年蘋果股價同比下跌超過 15%，但波克夏的其他主要持股也好不到哪裡去。

在金融業方面，美國銀行 (BAC-US) 佔波克夏投資組合 11%，股價同比下跌 17%，富國銀行 (WFC-US) 則下跌 23%，兩者是波克夏控股持股排名緊接在蘋果之後的兩大個股。同時，佔投資組合 1.9% 的 J.P. Morgan (JPM-US) 在同期下跌約 8%。

可口可樂 (KO-US) 是波克夏投資組合第 4 大持股，佔 10%，在過去 12 個月中上漲 3%，而美國運通 (AXP-US) 則下跌 3%。