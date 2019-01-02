〈車市〉2018銷售成績出爐 LEXUS靠一款SUV拿下成長王

2018 車市總銷售成績今 (2) 日出爐，整體市場新車掛牌數達 435135 台，僅較去年的 12 年高點小幅衰退 2.1%，表現持穩，不過，各大車廠銷售兩樣情，國產車僅 HONDA 維持超過 1 成，以及中華三菱小幅成長 2%；而進口車也非全數成長，LEXUS、Volkswagen 分別靠著 NX、TIGUAN 熱銷，成長在 20% 上下表現最強勁。

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 代理的 LEXUS 是 2018 主要汽車品牌成長王，年銷量多達 17806 台，年增 23.1%，超越 BMW 的 16282 台，在高級進口車市中，逐漸進逼 Benz。

和泰車說明，進口豪華車因品牌相繼推出入門級距並降低入手門檻，全年進口車銷量多達 81253 台，年增 2.8%，也再創新高規模，占總車市比重已達 18.7%。

而 LEXUS 在此態勢下，導入 SUV 車款 NX 車系，以優異的產品實力和極具競爭力的價格有效吸引客群，全年熱賣 6928 台，占品牌銷量逼近 4 成，是最大功臣。

Volkswagen 也來勢洶洶，全年新車掛牌數高達 16282 台，年增 18.3%，其中，SUV 車型 TIGUAN 買氣最旺，全年熱銷 6121 台，占品牌總銷量達 37.5%。

從國產車來觀察，除了 HONDA 靠著 CR-V 和 HR-V 維持高人氣，全年總銷售達 38822 台，年增 13.9%，多數呈現衰退，TOYOTA 銷量 102960 台，年減 9.38%，NISSAN 則銷售 34386 台，年減 14%，僅中華三菱在商用車汰舊換新的需求穩定下，小幅成長 2%。