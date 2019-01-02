指紋辨識掀價格戰 微利時代來臨

全螢幕手機躍居智慧型手機市場主流，根據 Sigmaintell 的資料顯示，2017 年全球全面螢幕智慧型手機的出貨量已超過 2.1 億支，滲透率達 9%，預計到 2020 年出貨量將超過 14 億支，滲透率可望達到 85%。

資料來源: Sigmaintell

隨著全螢幕手機滲透率的提升，也催生出螢幕光學指紋辨識晶片的需求前景，中國與台廠相關 IC 設計公司均磨刀霍霍，準備爭食這條大魚。

市場盛傳中國供應鏈將在 2019 年強攻手機螢幕指紋辨識領域。其中，思立微攜手觸控面板龍頭歐菲光，將以低價方式搶單，鎖定三星新款中低階 A 系列智慧型手機光學螢幕指紋辨識晶片暨模組訂單，挑戰台廠相關供應鏈。

根據了解，思立微由於考量到專利問題，所以主要爭取非大陸品牌、韓系訂單為主，以低於同業一至兩成的價格，搶奪訂單。

中國天風證券分析師郭明錤曾在研究報告中指出，因供應鏈削價競爭，光學螢幕指紋辨識晶片單價跌幅未來將高達七成，而率先發動焦土戰的神盾將首當其衝，如今思立微因結盟下游模組廠歐菲光加入這場戰局，光學螢幕指紋辨識晶片的產品單價很可能將持續下殺。

而低價搶客不是只有思立微獨有，之前郭明錤團隊看好 FOD 技術廠商聯詠、敦泰與義隆電，認為其初期沒有出貨記錄與生產規模優勢，同樣也是採取低價策略進入市場。因此等到敦泰與義隆電在 2020 年開始大量出貨後，螢幕指紋辨識晶片價格戰將更為激烈。

由於光學指紋辨識產品的價格戰激烈程度遠超乎預期，相關供應鏈很可能都進入微利時代，因此最終的大贏家就是議價能力強的下游品牌廠。

不過，業界人士認為，供應鏈業者即使微利出貨，但由於螢幕指紋辨識晶片商機才剛興起，若能順利獲得三星訂單，將有助於後續拿下其他品牌廠的訂單，因此能在這波大戰中搶占先機所代表的象徵意義大於實質獲利。