台股反彈三大法人仍賣超51億元 外資連8賣後反手買超大立光

台股今 (7) 日跌深反彈，結束日 K 連三黑走勢，外資在集中市場賣超 51.13 億元，不過連 8 賣後反手買超大立光 (3008-TW) 120 張，自營商則買超 2.21 億元，投信買超 0.35 億元，合計賣超 48.57 億元，外資在期貨淨多單口數則增加 5472 口，未平倉多單口數達 36649 口。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天台股處於月線之下的無量反彈格局，盤面以中小型個股為重點，目前台股仍以反彈走勢為主導。

外資今天在集中市場買超較多的個股為欣興、開發、金像電、智易、中環、友達、臺企銀、群創、誠美材、聯合再生；外資今天在集中市場賣超較多的個股為聯電、新光金、鴻海、中信金、旺宏、富邦金、宸鴻、第一金、玉山金及華邦電。

投信今天在集中市場買超較多的個股為欣興、南電、台泥、光寶科、裕隆、健策、台苯、國喬、億豐及台肥。投信今天在集中市場賣超較多的個股為中鴻、開發金、新唐、台光電、鴻海、大成鋼、同欣電、智邦、國巨、光磊、京鼎。

自營商今天在集中市場買超較多的個股為中工、台積電、欣興、華通、華航、京元電、鴻海、景碩、友達、中信金。自營高今天在集中市場賣超較多的個股為台中銀、長榮、宸鴻、新光金、文曄、長榮航、錸德、中環、聯合再生。