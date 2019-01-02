南港商圈前景俏 六福萬怡酒店接棒成主力 去年底達單月損平

隨著六福 (2705) 旗下台北威斯汀六福皇宮正式熄燈，未來接棒六福皇宮成為營運主力的為位處南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店。六福董事長莊豐如表示，六福皇宮即使營業最後一天住房率仍高達九成，而台北六福萬怡酒店承接六福皇宮累積 20 年的品牌 knowhow，成立 3 年平均住房率已有 7 成並於 2018 年 12 月達成單月損平，加上位處四鐵共構的南港車站，未來將成為集團飯店品牌主力，發揮更大的服務能量。台北六福萬怡酒店居交通重要樞紐，是南港第一家五星級飯店，也是國內首家萬怡酒店，結合萬豪集團及六福旅遊集團長期經營飯店優勢，不僅獲台北市政府認證為友善台北好旅館、被 2018 米其林選為四間黑房子推薦酒店，營運三年以來，2018 年 12 月已達成單月損平，年平均住房率達 7 成，較去年同期成長近 1 成，外籍客比例高達 8 成 6。



六福指出，伴隨東區門戶計畫發展及南港展覽館 2 館將於 2019 年 3 月啟用，未來前景看俏，六福萬怡酒店將持續扎根南港，除了配合新南向政策外爭取國外商務客，同步開發國內中小企業客戶外，明年也將善用交通優勢，規劃深度旅遊行程，並於館內週週推出展演活動，以期提升服務量能，持續提高對集團貢獻度。



而在六福村方面，六福則提到，自 2017 年底起，六福村主題樂園推出的四季慶典，開創新的主題樂園玩樂型態，全新推出的露營體驗更幾乎場場爆滿，也帶動去年全年入園數近 140 萬人次大關，較前年成長近 1 成，六福村官網業績也較 2017 年同期成長 8 倍。



莊豐如指出，2019 年六福集團將專注深度旅遊市場的耕耘，以發展獨特主題式生態體驗為主軸，希望可以達到環境保護教育以及遊樂並重，包含六福村 2019 年歡慶 40 周年，六福莊則將持續結合福市集、農食、職人及動物保育，發展更多元的主題行程，滿足國人。