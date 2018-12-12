六福落實綠色政策獲雙獎 綠色市集年吸30萬人次

六福 (2705) 長期關注環境永續議題，推動並落實綠色政策並支持社創企業、社福公益與在地小農，繼去年獲得首屆「經濟部社會創新產品及服務採購獎勵機制」特別獎及貳獎肯定，今年更勇奪特別獎及首獎，是飯店業唯一榮獲雙獎的企業。六福董事長莊豐如表示，六福每年接觸 450 萬名消費者，期許成為最佳的綠色永續中介平台，一年來除了採購優質社企產品，更整合集團資源建構綠色消費平台，舉辦綠色永續市集、福市集以及生態美食展區等活動，共同推廣在地小農、社創企業理念。



六福指出，建構綠色消費平台，除了長期透過企業採購支持社創企業及在地小農，更利用市集展銷等行動提升市場能見度，包含今年度台灣美食展規劃「友善生態商品專區」、六福村主題樂園舉辦福市集，及綠色永續市集等，估算今年六福舉辦的市集活動共吸引超過 30 萬人次參觀。



六福 11 月營收 2.73 億元，月減 5.33%，年減 6.69%；累計 1-11 月營收 29.16 億元，年減 0.65%。