六福包袱減輕 六福皇宮熄燈有望帶動獲利體質轉佳

六福 (2705) 將今年定調為體質調整年，旗下六福皇宮將於今年底正式熄燈，因而也推出六福皇宮招牌菜色的冷凍食品，首度進軍實體量販及電商通路，拓展多元商機。法人表示，六福皇宮占六福去年近四成營收，但全年虧損逾 2.4 億元，在六福皇宮熄燈後，雖會對明年營收造成影響，但也有望減輕虧損包袱，帶動獲利體質轉佳。六福今年前三季營收占比餐飲 37%，年減 2 個百分點；客房 38%，年增 2 個百分點；遊樂園 16%，與去年同期持平；其他 9%，也與去年同期持平。而在去年事業體營收占比部份，六福村 32.8%、六福客棧 7.2%、六福皇宮 39.7%、六福萬怡 20.3%。



其中，六福村近年穩定維持獲利，去年獲利 9,909 萬元，遊客人次近 129 萬人，遊客人次居全台樂園之冠，而看好生態觀光商機，六福也於第四季在六福村啟動生態體驗，並推出全球唯一的動物體驗「犀望巴士」，希望藉此推升業績表現。



六福第三季歸屬母公司淨損 1.37 億元，毛利率 21.5%，營益率 - 14.97%，EPS-0.40 元；前三季歸屬母公司淨損 10.65 億元，毛利率 22.27%，營益率 - 13.61%，EPS-3.14 元。