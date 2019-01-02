台股盤前—美股封關收紅 有望激勵台股守9700關卡

結束封關後第一個交易日，隨著長假期間美股封關收紅，台股非常有信心在今天上演元月行情，同時也因外資結束假期逐漸歸隊，行情可望脫離觀望氣氛，有所表現。

美股在台灣過年長假期間，費半漲幅 1.28%，封關前外資期貨現貨也轉為買超，短線上有利於 OTC 撐住季線與大盤免於破底，美股封關日道瓊指數上漲逾 200 點，達到 265.06 點，漲幅來到 1.15%，其他三大指數包含那斯達克、S&P 500 與費半指數也都以紅盤收場，對台灣股市有激勵作用。

台股封關日當天，由於大立光、電信三雄、台塑等權值股最後一盤出現大單敲進，拉抬指數尾盤大漲逾 40 點，也讓台股也成功收復 9700 點，終場以 9727.41 點作收，成交量達 740 億元，法人表示，結束封關後，大盤是否有守 9700 點關卡，是第一道挑戰。

今日看盤重點，可以注意中美貿易戰的最新進度，美國總統川普總統表示，他上周六與中國國家主席習近平在電話上討論貿易問題，情況良好；川普並聲稱，在貿易問題上，已經有了大幅進展。此番談話能否改變貿易戰的僵局，值得留意。

產業方面，鴻海內部訂下目標，希望智慧製造需求可以在全球升溫，達到未來 5 年，每年皆有雙位數成長。鴻海今年在智慧製造上的積極佈局，是否會對台股造成影響，有待觀察。

法人預期 MOSFET 族群缺貨潮將延續至今年，大中、杰力與尼克森等有望延續力道；同時也可注意前陣子因風暴而暴跌的大同集團，上周也有止跌的跡象，未來會不會繼續從谷底反彈，也可以持續留意。