萬萬沒想到！2018年全球股市「冠軍」竟是它

剛剛過去的 2018 年，股票為首的全球風險全線潰敗，但誰能想到，還有極少數股市逃過一劫，成為「萬綠叢中幾點紅」。

金融部落格 Zerohedge 整理的兩張圖表清晰展示了，在包括中國台灣、中國香港、歐元區在內的 46 個國家地區相關股指中，2018 年哪些股市的回報名列前茅，哪些墊底。讓人意外的是，新興市場的股市回報沒有大家印象里那麼差。

如下圖所示，若以美元計算，2018 年回報最高的股市在阿聯酋，其次是沙烏地阿拉伯，阿聯酋股市全年回報約 10%。中東雙雄也是全年唯二獲得正回報的股市。

若以本幣計算，2018 年正回報的股市增加到了七個，除了阿聯酋和沙烏地阿拉伯，還有巴西、俄羅斯、新西蘭、印度和阿根廷，四個都在新興市場。其中回報最高的是巴西，其次是回報超過 10% 的俄羅斯，阿聯酋和沙烏地阿拉伯分列第三和第四，回報率和美元計算的結果相仿。

在表現相對較好的股市中，回報變化最大的當屬巴西，以美元計算，巴西的回報為負值，全球排名第四，以本幣計，回報率高達 15%。新西蘭成為兩項排名中唯一躋身五強的發達國家市場，其股市回報按美元計算排名第三，是負回報股市中排名最高的，以本幣計排在第五。

以美元計算時，美國的納指和標普 500 尚能分別排第五和第七。在以本幣計算排名中，兩大股指排位退居第 13 和第 15，以美元計算排 18 位的以色列股市都排在它們前面。

雖然前五名多數為新興市場占據，但墊底的股市里也有新興市場的身影。以美元計算，回報最低的五家股市分別來自阿根廷、土耳其、中國內地、希臘、愛爾蘭，南非倒數第六。以本幣計算，回報墊底分別是：希臘、中國內地、愛爾蘭、土耳其、奧地利。

其實，墊底的排名不算意外。華爾街見聞稍早文章提到，中國股市是 2018 年表現最差的主要股指。彭博數據顯示，A 股全年市值蒸發近 2.4 兆美元。MSCI 除日本外亞太股指年度跌幅為 16%，跌幅為史上第二大，美股和歐股都創下十年最大年度跌幅。