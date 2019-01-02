2018投資哪家強？藝術品、名酒等奢侈品

2018 年，幾乎所有大類資產的投資者都虧大了，多種奢侈品成為少數幸運兒。

華爾街日報報導稱，包括葡萄酒、藝術品、古典豪車和高端鑽石在內，多種奢侈類資產 2018 年的表現都優於股票和債券。

藝術品市場密切追蹤的指標——Art Market Research 的 Art 100 Index 顯示，截至 11 月末，2018 年初以來該指數平均回報為 10.6%。

倫敦國際葡萄酒交易所（Liv-ex）的 Liv-ex 1000 指數統計，2018 年投資葡萄酒回報為 10.2%。

以色列研究機構 Fancy Color Research Foundation 統計，2018 年前三個季度，高端鑽石市場的投資回報為 0.4%。

不過，老爺車價格跟蹤機構 Historic Automobile Group International（HAGI）的指數 Top Index 顯示，2018 年，豪車價格略有下跌。

HAGI 的主管 Dietrich Hatlapa 稱，考慮到此前的投資形勢，這屬於調整，08 年金融危機後選擇投資豪車是因為投資其他的沒有回報，現在由於利率正常化，投資者有了更多的替代選擇。

如華爾街日報下圖所示，2018 年前 11 個月，藝術品和精品葡萄酒的投資回報都接近或超過 10%，古典豪車的回報略為負，但也明顯強於黃金、標普和斯托克歐洲 600 股指。

2018 年，全球風險資產和以美元計價的避險資產全線潰敗，比特幣較峰值暴跌八成，A 股熊冠全球、全球股市市值縮水 20 兆美元，歐美股市均創十年最差表現。

但華爾街日報指出，雖然股市最近下跌，但一些分析師預計今後幾個月可能走強，奢侈品投資的趨勢倒可能反轉。

全球房地產諮詢公司 Knight Frank2018 年財富報告稱，過去十年，豪車的投資收益達到 289%，同期收藏幣、葡萄酒和珠寶分別為 182%、147% 和 125%。

相比其他資產，奢侈品 2018 年表現不錯，可是和自身此前的驕人成績相比，2018 年仍顯遜色。還有業內人士暗示，股市的財富效應可能影響奢侈品市場。HAGI 的 Hatlapa 就說，如果在股市掙到錢，人們就能在個人愛好上投入更多資金。

2018 年全球金融市場的第一大關鍵詞並不是「下跌」，而是「震盪」：匯市反轉、大宗商品暴漲暴跌、債市年末逆襲。震盪市里，多頭和空頭都會發現賺錢很難。