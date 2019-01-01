美國 WTI 與布蘭特創2014年第四季以來最大跌幅。

2018 年最後一天，原油價格漲幅一度超過 2%，反映股市上漲行情，然而，由於市場對原油供應過剩持續擔憂，油價在三年來首次出現年度下跌。

美國總統川普與習近平週六 (29 日) 通話順利，川普稱美中談判取得進展順利，這項消息有助於增強原油市場信心。

台北時間下午 11 點許，布蘭特原油期貨暫報每桶 53.05 美元，美國 WTI 原油期貨暫報每桶 44.87 美元，但在此前的交易中，布蘭特原油期貨上漲超過 1 美元，至 54.82 美元的高位，WTI 原油期貨一度來到每桶 46.53 美元的高位。

布蘭特原油期貨走勢圖。(圖：investing)

美國 WTI 與布蘭特原油期貨本季下降超過三分之一，創 2014 年第四季以來的最大跌幅。

2018 年油價在大部分的時間中，受到市場需求與供應擔憂上揚，尤其是受到 11 月初美國對伊朗實施經濟制裁的影響，布蘭特原油價格在 1 月至 10 月大漲，達每桶 86.74 美元的高位。

然而，現今布蘭特已消弭今年所有漲幅，自高點落下近 40%，這是過去幾十年來最嚴重的油市拋售潮之一，主因是美國對伊朗的八國買家意外地實施豁免，當中包括中國、印度、南韓、日本、土耳其、義大利、希臘和台灣。除此之外，中美貿易爭端導致全球經濟放緩的擔憂，更削弱石油需求前景。

能源諮詢 Trifecta 分析師 Sukrit Vijayakar 說：「對伊朗紓困確實戳破原油市場的泡沫。」

Vijayakar 表示：「在不久的將來，預料石油市場的第一個壓力引爆點將出現在 2019 年 4 月或 5 月左右，屆時會討論是否延長伊朗豁免。」