油價連3跌！明日起汽、柴油各降0.9及1元

台灣中油公司自明（31）日凌晨零時起調降各式汽油價格每公升 0.9 元及柴油價格每公升 1.0 元，調整後的參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 24.5 元、95 無鉛汽油每公升 26.0 元、98 無鉛汽油每公升 28.0 元、超級柴油每公升 22.2 元。



台灣中油表示，本週原油受美國升息造成美國股市動盪，引發市場資金流動性不足疑慮和恐慌等因素影響，致價格下跌。本週調價指標 7D3B 週均價為每桶 51.54 美元，較前週 55.53 美元下跌 3.99 美元，新臺幣兌美元匯率升值 0.039 元，國內油價依公式計算降幅為 5.84％，汽、柴油每公升應分別調降 0.9 及 1.0 元。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。



台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。