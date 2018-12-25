標普本週可能出現反彈 分析師：迴光返照罷了 下看2250

在經歷史上最糟的平安夜表現之後，美股可能會在本週稍後出現反彈，但一些分析師預計，這可能只是迴光返照，接下來跌勢會繼續加劇。

標準普爾 500 指數週一 (24 日) 下跌 2.7%，在半日交易中下跌至 2351 點，較近日高點下跌 20%，進入熊市；不僅跌破了心理關卡 2400 點，技術分析師現在正有意將 S&P 500 目標下調至 2300 甚至更低。

但 National Alliance 的 Andrew Brenner 表示，由於基金經理人透過將債券部位資金重新分配給股票以重新平衡持有量，因此這些基金的月底操作和年底作帳舉動實際上可能會在 12 月的最後幾個交易日推高美股。

Brenner 表示，「我認為股市將會走高。因為現在是 12 月，不僅是月底，它還是季末以及年終。」「股市才剛重挫。價差債券市場表現不佳，但普遍來說還是優於股市。所以預計會出現大量的資產配置再平衡。我認為這將從現在到下週一之間穩定局面。」

標準普爾指數 12 月以來下跌了 14.8%，是史上最糟的 12 月表現。成份股中大約 96% 的股票下跌超過 10%，有 70% 的股票下跌超過 20%。

但是，一些策略師認為還有其他力量可以牽制股市本週可能的反彈。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，「本週預計交易量將會非常清淡，有些人會希望將股價推低，這樣他們才能透過放空賺錢。本週這可能是一個由交易商主導的市場。」

由於投資人對華盛頓政局表示擔憂，總統川普再次批評聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell)，政府在預算僵局後仍然關門，股市週一出現拋售。

Stovall 表示，「現在市場處於不確定狀態。它正在等待一個反彈的理由。但我實在看不出有任何理由可以在年底前反彈。」

他預計白宮和國會間的預算戰將繼續。他說：「基本上在華盛頓看不出任何會讓人感到鼓舞的事情。」「華府能做什麼呢？這一直是個問題。過去華盛頓曾為我們做的許多事，現在該對我們來做了。」

Channel Capital Research 的 Doug Roberts 指出，元旦之後股市可能也漲不了多少，現在判斷市場低迷對投資人和經濟的影響還為時過早。

他在報告中指出，「人們對這波假日季節的走勢感到分心，並且可能認為這只是過度修正。但當人們 1 月看到他們的經紀報表虧損時，就可能會發生巨大變化。這可能引發另一輪拋售並導致消費者支出回落。」

技術分析師正在觀察標準普爾形成負面頭肩頂部格局後的幾個關鍵水平。根據走勢，標準普爾指數可能下測 2300 點，甚至 2250 點。

T3Live.com 合夥人 Scott Redler 說：「這將完成大約 2 週前觸發的頭肩頂部模式，」可以觀察是否出現短期反彈，並視其反彈走勢作為 2019 年第 1 季行動的線索。」

他說，股市走勢可能在本週略見分歧，視資產重新平衡的狀況而定，但基調仍然是負面的，「即使那些看空並尋找修正區的人也不希望出現高低烈震盪的走勢。那些認為可能下看 2250 的人應該著眼於明年的第 1 季或第 2 季，而不是新年。」