試圖延續漲勢 道瓊期指漲逾百點

週四美股尾盤急拉，終場收高，今 (28) 日盤前，三大指數期貨走揚，道瓊期指漲逾百點。

台北時間週五晚間 7 點 19 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指上漲 102.5 點 (0.44%)，標普 500 期指上漲 12 點 (0.48%)，那斯達克期指上漲 28.50 點 (0.45%)。

道瓊期指漲逾百點。(圖：翻攝自 Investing.com)

昨日美股尾盤急拉，終場收高，道瓊工業指數收漲 1.1%，至 23138.82 點；標普 500 指數收漲 21.13 點 (0.9%)，至 2488.83 點；那斯達克指數收漲 25.14 點 (0.4%)，至 6579.49 點。

新一輪美中貿易磋商，將於明年 1 月舉行，這是「川習會」後，美中雙方首度進行面對面會談。

據悉，美國代表團由副貿易代表 Jeffrey Gerrish 率領，財政部次長 David Malpass 也會隨行。

另一方面，美國已對中國進口商品，批准首批豁免申請，共計 984 項。

美國政府關門進入第 7 天，總統川普日前表示，為了獲得邊境牆經費，他已做好長期抗戰準備。

川普也對民主黨嗆聲，稱必須阻止毒品、人口販運及罪犯入侵美國，「我們極度需要邊境牆，民主黨人明白了嗎？」